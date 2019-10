Provincia Chiusura sentiero Mamma Schiavona, Graziano (M5S): “Bene il Comune su nostra segnalazione” 21 ottobre 2019

Rispetto alla notizia apparsa in questi giorni su alcune testate giornalistiche irpine in

merito all’ordinanza di chiusura del cosiddetto “Sentiero di Mamma Schiavona” il consigliere comunale di

Mercogliano, Giuseppe Graziano, portavoce del Movimento 5 Stelle, precisa quanto segue:

A seguito di diverse segnalazioni ricevute da molti concittadini sullo stato di degrado ed abbandono del

percorso turistico-religioso “Sentiero di Mamma Schiavona”, che pone in comunicazione i Comuni di

Mercogliano ed Ospedaletto d’Alpinolo con il Santuario di Montevergine, e presa io stesso visione della

situazione di potenziale pericolo per i numerosi visitatori, a fine settembre ho presentato un’istanza

all’attenzione del sindaco D’Alessio chiedendo un pronto interessamento per la messa in sicurezza della

zona al fine di evitare danni a persone o cose, coinvolgendo, laddove necessario, gli altri Enti preposti alla

tutela, ognuno per quanto di propria competenza.

In prima battuta ho ricevuto una risposta da parte del primo cittadino in cui si evidenziava che il Comune si

stava attivando per ogni iniziativa utile al recupero dei finanziamenti finalizzati alla messa in sicurezza del

sentiero.

Successivamente, però, l’ufficio tecnico ha firmato una comunicazione più puntuale nella quale, per quel

che concerne la porzione di percorso non ricadente nell’ambito del territorio comunale di Mercogliano, si

sono invitati e diffidati gli intestatari dei suoli, cioè la Comunità Benedettina e l’Agenzia Del Demanio, a

disporre con l’urgenza le verifiche delle condizioni di sicurezza del sentiero, rimuovendo ogni eventuale

pericolo. Inoltre, nelle more delle verifiche e sino ad attestazione – da parte di un tecnico abilitato – di

assenza delle condizioni di pericolo, per la parte di sentiero ricadente nel territorio comunale di

Mercogliano, è stato inibito l’accesso con barriere da monte a valle.

Questa comunicazione è stata trasmessa al Comune di Ospedaletto d’Alpinolo affinché valuti le condizioni

di sicurezza del tratto di sentiero ricadente nel proprio territorio anche al fine di adottare eventuali

provvedimenti a tutela incolumità pubblica e privata.

Non posso che essere contento del fatto che finalmente sia stato dato il giusto peso alla nostra

segnalazione, con la messa in stato di allerta di tutti gli Enti preposti e conseguenti decisioni in merito.

Bisogna sempre dare priorità alla sicurezza dei cittadini e sono certo che nessuno si tirerà indietro rispetto

alle proprie responsabilità. Solo uniti si riesce a gestire e migliorare il progetto – così importante per la

comunità del Partenio – della valorizzazione del nostro splendido territorio e del potenziamento del turismo

non solo religioso.