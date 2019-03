Provincia Chiusano primo nei finanziamenti regionali, in arrivo fondi per un centro antiviolenza 8 marzo 2019

Il Comune di Chiusano San Domenico ai primi posti per i finanziamenti regionali relativi al PSR (Programma di Sviluppo Rurale) della Regione Campania 2014/2020.

Il Comune di Chiusano si è distinto, classificandosi primo con un punteggio di 100/100, nel “Sostegno ad investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura”.

L’importo finanziato è di 400.000 euro per il progetto “DAFNE centro anti violenza donna”.

Cinque comuni, Candida, Parolise, Salza e Sorbo con capofila Chiusano, hanno presentato il progetto per un Centro servizi anti-violenza Donna. Insieme hanno stilato un’intesa che prevede la ristrutturazione del Palazzo gentilizio ex casa Comunale sito in Chiusano e la predisposizione di 4 sportelli info nei comuni convenzionati.

Dafne è la prima idea di Centro anti-violenza pubblico che si inserisce specularmente all’altro progetto inserito nell’Area Vasta di Avellino, ovvero un centro alloggio e orto sociale a Chiusano, in località Acqualemma.

“I fondi europei devono offrire servizi essenziali – ha commentato Carmine De Angelis – costruire sviluppo e aggregare territori, noi abbiamo cercato di realizzare un sogno.”

Un ulteriore risultato ottenuto dall’amministrazione De Angelis riguarda il “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”.

Nel decreto di approvazione della graduatoria provinciale provvisoria e dell’elenco delle domande immediatamente finanziabili, il progetto “TUORO EXTREME: CASA DELLA MONTAGNA ED ITINERARIO ESCURSIONISTICO”, per complessivi € 200.000,00, è risultato secondo con un punteggio di 90/100.

Il progetto è stato presentato dall’Ente Parco Monti Picentini in collaborazione con il Comune di Chiusano San Domenico.

“Un ringraziamento va all’ex commissario dell’Ente Parco, Romano Gregorio, per aver accolto la mia idea di programmazione unitaria sui fondi europei per il progetto Tuoro Extreme, ovvero il monte Tuoro come percorso di sport estremi.” Queste le parole del sindaco Carmine De Angelis.