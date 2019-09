Provincia Chiusano, innovazione e rispetto per l’ambiente: un nuovo obiettivo per l’amministrazione 25 settembre 2019

Grazie all’intercettazione di Fondi ministeriali a Chiusano San Domenico questa settimana saranno avviati importanti lavori di riqualificazione urbana secondo un innovativo modello che guarda all’ambiente e al risparmio energetico.

In particolare è in programma una nuova veste per la storica Fontana Acqualemma con la creazione di una zona Green Mobility.

Si chiamerà “Aquam: il sentiero dell’acqua” il progetto che permetterà di creare un nuovo percorso pedonale che congiungerà Fontana Vecchia e Fontana Acqualemma.

La riqualificazione prevede una nuova pavimentazione e la realizzazione di un’opera in onore al bene prezioso più importante: “l’Acqua”.

Inoltre nello spazio del percorso sarà adibita una zona Green mobility: un nuovo arredo Hi – Tech con l’installazione di due unità di “Steora – Panca Intelligente”; un Segnapassi Box per il percorso pedonale in via Acqualemma; nuovi cestini hi-tech intelligenti con segnalazione acustica in caso di conferimento di rifiuti non idonei.

“Siamo ancora una volta un modello di gestione amministrativa – ha commentato soddisfatto il sindaco Carmine De Angelis – sto ricevendo riscontri positivi da cittadini e amministratori per un progetto innovativo che non ha precedenti. Un grazie ai progettisti arch. Francesco Rizzo e arch. Luca Roberto, che gratuitamente hanno realizzato il percorso Aquam . Un grazie per i lavori realizzati a cura dell’impresa Costruzioni SA Car Srl, geometra Caruso Sabino e del collaboratore Valentino De Napoli. Un grazie al dottor Michele Dell’orfano per la predisposizione dell’area green. Infine un grazie agli operai della comunità montana e al consigliere delegato Carlo Buono per la riqualificazione del verde e la pulizia dei percorsi.”