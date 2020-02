Provincia “Chiusano è Montagna”: il sindaco De Angelis annuncia la riqualificazione 14 febbraio 2020

“Chiusano è Montagna”. Carmine De Angelis, docente presso l’Università degli Studi Di Roma Foro Italico, attuale sindaco di Chiusano Di San Domenico, inaugura con questa massima i nuovi lavori relativi al

percorso montano e alla riqualificazione della Vedetta Giardafuoco in Casa

Montagna, finanziati dal Psr e denominati “Tuoro Extreme”, che inizieranno a breve.

Intanto a valere sul prossimo bilancio è stata prevista la Realizzazione, in

collaborazione con Guide Alpine Italiane, di un complesso di percorsi attrezzati per

sport estremi.

“Saranno realizzati una via ferrata, un ponte tibetano di circa 400 metri lineari; siti di

arrampicate tra cui uno lungo il versante del Monte Vena del Muli per circa 150

metri; un’arrampicata nei pressi del centro abitato con circa 30 vie monotiro e un

percorso di cavità carsiche per escursioni, che permettono anche a speleologi di

studiarne l’origine e l’evoluzione”. De Angelis anticipa così, con questo elenco di

novità quello che sarà fatto per creare una rete, e valorizzare le eccellenze di un

territorio che possiede tutte le potenzialità per sviluppare un turismo a misura

d’uomo.