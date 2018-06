Cronaca Primo Piano Chiedevano soldi per una Onlus: denunciati per truffa in concorso 24 giugno 2018

Una donna e due uomini sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di truffa in concorso.

I tre soggetti, tutti sulla quarantina, sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino mentre si aggiravano nel centro abitato, esibendo un tesserino e il materiale di un’associazione di volontariato, con l’obiettivo di carpire la fiducia dei passanti, chiedendo denaro per aiutare persone bisognose.

Le indagini dei militari hanno permesso di appurare che quell’associazione non era una Onlus riconosciuta e le offerte ricevute dagli ignari cittadini risultavano intascate dal titolare della stessa.

A carico dei tre, tutti della provincia di Napoli, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e tutto il materiale in loro possesso è stato sequestrato, unitamente al denaro contante in quanto probabile provento dell’illecita attività.

Attestata l’illiceità della condotta che rendeva ingiustificata la loro presenza in quel Comune, i tre sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.