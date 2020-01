Provincia “Chi trase a Montefusco” in scena fra tradizione e cultura 23 gennaio 2020

Sabato 1 febbraio 2020, torna in scena la Rievocazione teatrale “ Chi trase a Montefusco” , presso il Carcere Borbonico. Un progetto di ricerca storica ed archivistica nato anni fa dalla instancabile volontà di Emilia

Dente di restituire nuova luce alla nostra memoria.

Un evento assolutamente peculiare e destinato a diventare una della offerte culturali e turistiche immancabili non solo in Irpinia ma in Campania. Nell’ottica di voler rafforzare e creare sinergia per una efficace promozione turistica del borgo di Montefusco, l’evento sostenuto dall’amministrazione comunale vedrà in collaborazione tutte le associazioni attive sul territorio: la Pro Loco, gli Eliseus, i Monsfulsulae e il Forum Giovanile. Nonché il cast teatrale delle associazioni “ n’avimma fatta n’ata “ di Montefusco e “ 3PuntoG” di Montefalcione.

“ chi trase a Montefusco “ è davvero un invito a conoscere l’altra storia che ha animato la triste vita del Carcere Borbonico, quella dei detenuti imprigionati nella loro libertà negata. In mattinata saranno in programma anche visite ad altri monumenti come l’Oratorio di San Giacomo raccontato attraverso una video-narrazione e il Palazzo Giordano, dove sarà allestita una mostra fotografica e proiettato un video amarcord sulla vita di Montefusco nei tempi passati. Si andrà poi alla scoperta dei sapori e dei saperi che caratterizzano il Borgo, con possibilità di degustazione dell’eccellenza tipica del Greco di Tufo e dell’arte ancora viva del tombolo e della ceramica.

L’evento si realizzerà anche in caso di pioggia. Informazioni utili: è gradita la prenotazione per la Rievocazione teatrale al seguente numero 3477671415. Possibilità di parcheggio presso il Largo Seggio (Piazza Morosini) e in Piazza Castello.

PROGRAMMA:

ore 10:00 – 13:00 monumenti aperti: video-narrazioni all’Oratorio di San

Giacomo e visite con mostra e filmato a Palazzo

Giordano

ore 11:00 e 11:40 rievocazione teatrale “ chi trase a Montefusco”

ore 10:00 – 13:00 degustazione Greco di Tufo presso i locali sottostanti Palazzo Giordano