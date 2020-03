Attualità Che film stasera in TV! 14 marzo 2020

Grazie all’avvento del digitale terrestre oggi nel nostro Paese sono disponibili numerosi canali televisivi tradizionali, quelli generalisti che ogni sera hanno un palinsesto vario. Ce n’è per tutti, dai canali che offrono quasi ogni giorno un evento sportivo particolare, un programma di intrattenimento o un bel film, da guardare da soli o con tutta la famiglia. Il sito nonsoloriciclo ci aiuta a scegliere i programmi migliori, anticipando l’offerta televisiva e “scremando” i programmi più interessanti. In questo modo non ci servono riviste o aggiornamenti di alcun genere, basta un singolo sito per capire quali sono i canali più piacevoli della serata.

Guardare un film in Tv

La TV forse non è il medium prediletto da alcuni appassionati, fatto sta che la maggior parte dei film di successo trovano un ampio riscontro di pubblico proprio sullo schermo domestico. Certo, andare al cinema è molto più piacevole, anche a causa del fatto che si instaura una sorta di attesa e di sensazione corale che amplifica tutto ciò che un buon film sa regalarci. In ogni caso anche chi va spesso al cinema tende a concedersi un buon film in TV, anche più volte a settimana. Fortunatamente i film stasera in TV sono in grado di accontentare chiunque, soprattutto chi predilige i film d’azione; ad esempio su RAI 1 alle 21:25 andrà in onda Ogni tuo Respiro, un film drammatico diretto da Andy Serkis, dedicato all’attivista britannico Robert Cavendish, colpito dalla poliomielite impiegò la sua intera vita all’aiuto ai disabili come lui.

Gli altri film in TV

Su RAI Movie invece un film dedicato a chi ama gli intrighi: “The wolf of wall street”. Una memorabile interpretazione di Leonardi di Caprio, che ci racconta la vita di Jordan Belfort, controverso personaggio che riuscì ad avere successo nel mondo della finanza; la sua spregiudicatezza però lo portò rapidamente al fallimento. Su Italia 1 invece Kung Fu Panda 3, la divertenti storie di un Panda che si trova, suo malgrado, ad essere uno tra i migliori guerrieri del suo piccolo villaggio, tra mille rocambolesche avventure, in versione animata. A seguire Happy Feet 2, ancora una storia animata, con i pinguini dell’Antartide che lottano per la propria sopravvivenza.

I classici del sabato sera

Visto che è sabato sera, avremo poi la possibilità di seguire i classici programmi che animano questa serata. Su canale 5 andrà in onda C’è posta per te, un programma con un buon successo di pubblico, durante il quale alcuni telespettatori si confessano, chiedendo perdono all’amico tradito o ai parenti che non frequenta da anni. Sempre di grande impatto emotivo, la conduzione di Maria de Filippi è uno dei punti di forza del programma. Su RAI 1 I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus, decisamente molto originale. Il compito dei concorrenti è quello di scoprire l’identità di alcuni soggetti, scelti ovviamente in modo che il compito sia il più arduo possibile. Il programma sta avendo qualche piccola complicazione in questo periodo, a causa del Coronavirus. Il numero di soggetti che si presenta è infatti in forte calo.