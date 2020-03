Attualità CGIL: ” Richiesta chiarimenti ripresa colloqui Istituti Penitenziari Campani “ 21 marzo 2020

Egregio Provveditore,

“Poiché in queste ore stanno circolando voci discordanti che riguardano, così come riportato in oggetto, la possibile ripresa dei colloqui visivi dei detenuti attualmente ristretti all’interno delle carceri, che stanno mettendo in apprensione il personale di Polizia Penitenziaria anche perché il Decreto con cui veniva stabilito la sospensione dei colloqui pone come data ultima il 23 Marzo 2020, la scrivente O.S. chiede

chiarimenti in merito a questa questione al fine di conoscere se ci sono disposizioni circa un’ auspicabile proroga della sospensione, ciò anche per dare una giusta informazione e rassicurare il personale che lavora all’interno degli istituti. Nell’attesa di un sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgerle distinti saluti”.