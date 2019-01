Lavoro & Sindacato Cgil, ecco la nuova segreteria: De Luca e Cioffi al fianco di Fiordellisi 18 gennaio 2019

Via libera dall’assemblea Generale della Cgil di Avellino alla nuova segreteria. Affiancheranno il Segretario Generale Franco Fiordellisi, Anna De Luca, delegata della Ferrero Spa di Sant’Angelo dei Lombardi e Luca Cioffi del Coordinamento Nidil Cgil Avellino.

Il segretario generale Fiordellisi ha ringraziato le compagne della segreteria uscente Felicia Morsa, eletta segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Avellino, e Antonietta Coppola, Direttrice dell’Inca Avellino. La nuova segreteria già da subito è impegnata nel continuare la proficua attività della precedente ad iniziare dal convegno di domenica 20 gennaio alle 10 al Circolo della Stampa di Avellino, sul tema “Servizio Idrico Integrato e l’azienda speciale di diritto pubblico, esperienze a confronto”.

Così come l’impegno per il Sit in di lunedì 21 gennaio presso la Provincia sull’Acqua Bene Comune e le sorti di Alto Calore. “L’impegno sulle attività industriali, sociali ed infrastrutture immateriali e materiali per uno Sviluppo sostenibile continuerà per mettere in piedi, unitariamente, una vertenza Irpina”, precisa Fiordellisi.

“Così come la preparazione della Manifestazione Nazionale Unitaria del 9 Febbraio a Roma per le mancate risposte del Governo al Territorio Irpino e al Mezzogiorno, esempio IIA e FcA. Situazioni che non trovano giusto spazio nelle politiche governative. Il reddito di cittadinanza, utile a lenire la povertà, rischia di portar via ulteriori forze produttive cittadini verso aree già ricche del paese. Per questo servono investimenti pubblici seri e importanti all’irpinia e al Mezzogiorno, possibilmente iniziando dai cavalcavia e dalle reti idriche”.