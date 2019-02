Cgil a Roma per l’Irpinia, Fiordellisi: “Infrastrutture e sicurezza”

“Partecipiamo alla manifestazione unitaria di Roma per chiedere al Governo di avviare un tavolo, vero, di discussione sul futuro produttivo del sistema manifatturiero e dei servizi, ma anche una serie di concreti investimenti pubblici per creare lavoro dignitoso, invertendo la tendenza alla recessione che corre il rischio di colpire lavoratori, pensionati e disoccupati”.

Così il segretario generale della Camera del lavoro di Avellino, Franco Fioredellis, oggi a Roma con una delegazione dei quadri e degli iscritti al sindacato. “Si potrebbe iniziare dagli investimenti nel settore pubblico, scuola e sanità, che hanno carenze d’organico insopportabili per i disservizi che si registrano specialmente al Sud”.

“Servono, inoltre, investimenti in infrastrutture che Irpinia significa anche adeguare e rendere sicuri i cavalcavia e le strade di collegamento con le aree interne. Quindi, manutenzione del territorio contro il dissesto idrogeologico, a tutela dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Così chiediamo risposte per rivedere la legge Fornero, garantendo una pensione ai giovani che hanno avuto lavori discontinui”.

“Ecco perché siamo in Piazza A Roma: una piazza stracolma e bellissima per dire al Governo nazionale, ma anche a tutte le altre istituzioni, ascoltate le parti sociali e il movimento sindacale. Il Governo incardini in Parlamento la discussione sulla Carta dei diritti Universali del Lavoro e per una Legge sulla rappresentanza”.