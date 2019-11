Cessione US Avellino, arriva la svolta dal tribunale

Vendita dell’Avellino Calcio, il tribunale del capoluogo irpino avrebbe autorizzato la cessione della società alla cordata casertana composta da Nicola Di Matteo, Nicola Circelli e Luigi Izzo e che ha in Aniello Martone (ex calciatore cresciuto proprio nelle giovanili dell’Avellino) il proprio riferimento per l’eventuale futura area tecnica.

La palla passa ora alla Sidigas, che dovrebbe decidere se vendere il club oppure attendere il 19 novembre, data che coincide con l’udienza per l’ipotetica via libera per la ristrutturazione del debito.

L’offerta del gruppo imprenditoriale sarebbe pari a 1,3 milioni di euro da depositare in tre rate con una caparra di circa 100mila euro.