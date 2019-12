Avellino Calcio È saltata la cessione dell’Avellino alla cordata Izzo-Circelli 2 dicembre 2019

Fine dei negoziati. Il gruppo Izzo-Circelli si ritira dal tavolo delle trattative per l’acquisizione dell’Unione Sportiva Avellino. Ecco il comunicato di Luigi Izzo chiamatosi fuori dalla contesa:

“Visto il comunicato diramato in mattinata a nome di Claudio Mauriello e Gianandrea De Cesare il dottor Luigi Izzo, a titolo personale, facendo seguito alla comunicazione inviata in data 29/11/2019 nella quale veniva indicato come termine ultimo di attesa per le dimissioni dell’attuale consiglio di amministrazione dell’ Us Avellino 1912 il giorno 30/11/2019 alle ore 12,00, comunica che la trattativa per l’acquisto della società, sempre in riferimento alla propria persona, è stata definitivamente interrotta”.

Si tratta di un forfait personale che automaticamente scioglie la cordata interessata all’acquisto dell’Avellino Calcio.