Cervinara: vespa impatta un’auto. Muore un 53enne

Incidente mortale questo pomeriggio in via Variante, a Cervinara. A perdere la vita un 53enne del luogo. L’uomo era alla guida di una vespa, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Ford Focus.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Avellino, per stabilire l’esatta dinamica del sinistro e gli operatori del 118 per i soccorsi. Per il 53enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.