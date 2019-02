Attualità Cercasi Filippo: ad Avellino il casting baby per un film internazionale 26 febbraio 2019

“Cercasi Filippo in Irpinia”: è l’idea guida del casting aperto dalla casa di produzione internazionale EMU Films per il nuovo film del regista Giovanni Maderna.

L’obiettivo del regista e della produzione è di individuare in provincia di Avellino (anche se non sono escluse ricerche in altre realtà del Sud) il bambino, di età compresa tra i 7 e i 9 anni, che dovrà interpretare il ruolo di coprotagonista del film, di produzione italo-britannica.

“La scelta del regista – confermano i responsabili del casting – è indirizzata principalmente su un bambino dell’Irpinia, una realtà territoriale e sociale che ha attirato l’attenzione e l’interesse della produzione e della regia. Per questo ci siamo rivolti alla Film Commission della Campania e intendiamo contattare in tempi brevissimi le associazioni e le realtà cinematografiche e teatrali che operano in provincia di Avellino; e l’Irpinia è l’unica provincia dove abbiamo programmato due incontri su appuntamento per il casting”.

Entrambi gli incontri si svolgeranno domenica 10 marzo: dalle ore 10.00 alle 13.00 ad Avellino, presso Vernicefresca Teatro in Piazzetta Perugini 5 e ad Atripalda dalle 15.30 alle 18.30 presso Lab Creative in Via Pianodardine 46/B.

I genitori che vorranno far partecipare il proprio figlio al casting potranno chiedere un appuntamento inviando entro il 7 marzo una foto del bimbo candidato al seguente indirizzo mail: castingfilippo@gmail.com , oggetto: casting Filippo in Campania.

L’auspicio della EMU Films è naturalmente apprezzato e condiviso dall’intera comunità irpina, sia per la tradizione e l’impegno del territorio rispetto alla cultura cinematografica sia per l’esigenza di una visibilità legata ad aspetti artistici e culturali anziché esclusivamente a vicende di cronaca o di declino economico e demografico.

Ma quali caratteristiche dovrà avere il piccolo Filippo, protagonista del film di Maderna?

Di sicuro una fisionomia ben diversa dal classico minorenne dei film di genere sulla malavita a Napoli o in Sicilia, come si legge nelle note di regia: “Il film è incentrato su un’emozionante relazione padre-figlio e sull’importanza di seguire i propri sogni. Per questo il personaggio del piccolo Filippo – spiega Maderna – dovrà avere caratteristiche ben individuate: osservatore, piuttosto silenzioso, ma che quando comincia a parlare di qualcosa che lo interessa non smette più! Un bambino dotato di grande fantasia e capace di seguire i suoi pensieri per ore, e di ricordare tutto come se le sue immaginazioni fossero realtà. Quindi, tendenzialmente pigro e distratto nella vita pratica ma di intelligenza acuta e pronto e veloce nel parlare”.

Il film sarà girato in Italia e in Inghilterra nell’estate 2019.