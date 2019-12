Politica Primo Piano Centrodestra – Nasce la Federazione dei Democratici Cristiani 24 dicembre 2019

Michele De Leo – I democristiani dell’area politica di centrodestra pronti a riorganizzarsi. L’appuntamento è per il 18 gennaio a Roma. L’annuncio arriva dal parlamentare di Forza Italia Gianfranco Rotondi che plaude all’iniziativa della collega Mara Carfagna di presentare la sua associazione “Voce libera”. “Mara – evidenzia l’ex Ministro attraverso la sua pagina Facebook – ha battuto il suo colpo, rinnovando un’offerta liberale che sarà preziosa per Forza Italia”. La nuova fondazione sarà presieduta da un altro irpino, l’ex europarlamentare Giuseppe Gargani. “Tocca a noi democristiani legati a sigle storiche come la Dc e l’Udc – scrive Rotondi – organizzarsi. Ci ritroveremo il 18 Gennaio a Roma per dire finalmente la nostra, con chiarezza e tutti assieme, per la prima volta dopo 26anni”. La data di presentazione della nuova fondazione è tutt’altro che casuale: “ci ritroveremo il 18 gennaio, a 26 anni dal giorno in cui Mino Martinazzoli sciolse la Democrazia Cristiana”. Dalle ceneri della balena bianca rinascerà la Federazione dei democratici cristiani: “abbiamo convocato un consiglio nazionale della fondazione Dc (presieduta dallo stesso Rotondi, ndr), allargato ai partiti firmatari della federazione democristiana e a quanti vorranno associarsi a una riflessione finalmente conclusiva”.