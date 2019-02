Avellino Centro Autismo, Biancardi al prefetto Tirone e al commissario Priolo: “Bene il tavolo per la gestione” 7 febbraio 2019

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, è stato in stretto contatto in queste settimane con il commissario del Comune di Avellino, Giuseppe Priolo, per cercare di accelerare i tempi per

definire la gestione delle attività all’interno del Centro per l’Autismo di Valle.

“In attesa del completamento a breve della struttura, l’obiettivo è di evitare che trascorra altro tempo per l’effettiva entrata in funzione – dichiara il presidente Biancardi – Devo sottolineare l’impegno concreto del commissario Priolo che, di concerto con il prefetto Maria Tirone, si è subito attivato per concordare un primo incontro da tenersi in Prefettura con le istituzioni coinvolte, quindi Regione, Asl, Comune di Avellino e Provincia. Una dimostrazione vera di voler risolvere la questione e di sensibilità istituzionale da parte del prefetto Tirone e del commissario Priolo. Sono d’obbligo il plauso e il ringraziamento per questa loro grande attenzione e sensibilità”.

“Anche nell’ultimo contatto intercorso – aggiunge Biancardi – ho ribadito la massima disponibilità alla collaborazione da parte della Provincia, pur non avendo competenze in merito, per tentare tutti

insieme di arrivare finalmente all’apertura del Centro per l’Autismo di Valle”.