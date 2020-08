Avellino Calcio C’è l’accordo, Magma sponsor tecnico dell’Avellino calcio 7 Agosto 2020

Magma, azienda irpina, sarà sponsor tecnico del club biancoverde per i prossimi cinque anni. Magma, specializzata nel campo dello sportswear, di cui cura tutto il processo realizzativo – dall’ideazione grafica alla produzione e finitura – si è affermata in poco tempo come leader del settore. Per l’Us Avellino, Magma garantirà la fornitura del materiale tecnico per la prima squadra e per tutto il settore giovanile.

“Sin dai nostri primi giorni alla guida dell’Us Avellino – dichiara il presidente Angelo Antonio D’Agostino – abbiamo manifestato un desiderio, ovvero quello di far parlare l’Irpinia e le sue storie di successo attraverso la gloriosa maglia dell’Us Avellino. Oggi, e per i prossimi cinque anni, a realizzare questa maglia sarà proprio un’azienda irpina, grazie ad una sinergia – quella tra Magma Group e l’Avellino – che va ben oltre l’aspetto imprenditoriale e commerciale”.

“Intraprendere questo percorso con l’Us Avellino è un onore e, da primi tifosi del lupo, una grande responsabilità”. Così Maurizio Sole, presidente di Magma Group. “E’ un incontro tra due realtà che condividono lo stesso sogno e le stesse ambizioni. C’è la volontà di crescere insieme e concretizzare valori aziendali, umani e professionali condivisi da noi e dal gruppo D’Agostino, come la volontà di promuovere l’imprenditoria irpina, mettere in campo le eccellenze del territorio e far si che tra di esse si crei un network sano, collaborativo e produttivo”.