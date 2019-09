Avellino Calcio Cavese-Avellino, trasferta libera per i tifosi biancoverdi 27 settembre 2019

di Claudio De Vito. Nessuna restrizione per i tifosi dell’Avellino che potranno regolarmente recarsi a Castellammare di Stabia per il derby con la Cavese. Il Gos ha infatti optato per la predisposizione di misure di sicurezza più imponenti, mettendo da parte provvedimenti di rigore.

Scongiurato dunque il rischio del divieto ti trasferta per i supporters irpini che aveva preso quota a causa dei rapporti tesi con la tifoseria stabiese. Nel corso del pomeriggio i circa 762 tagliandi per il settore ospiti del “Romeo Menti” saranno messi in vendita sul circuito Etes al costo di 10 euro fino alle 19 di domani.

Questi i rivenditori in provincia: ad Avellino Music Point, via C.Colombo 15; a Mirabella Eclano Ds Service, via Sant’Angelo 124; a Solofra Tabaccheria Romano, via Roma 1. I tagliandi potranno essere acquistati anche online. L’autostrada A16 Napoli-Bari individuata come percorso obbligato per la tifoseria ospite.