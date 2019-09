Cavese-Avellino, le pagelle di Irpinianews

Castellammare di Stabia, Claudio De Vito. L’Avellino si arrende alla Cavese dopo un primo tempo garibaldino ma scarsamente incisivo ed una ripresa in netto calo rispetto alle premesse create prima dell’intervallo. Lupi di nuovo a secco di punti e sterili per la terza partita di fila: quanto basta per far scattare l’allarme all’esito di un tour de force devastante.

Tra le file biancoverdi spicca la prestazione di Micovschi bravo nella percussione ma sfortunato all’incrocio col mancino sul palo lungo. E’ stanco ma ha più gamba di tutti con le accelerate che di tanto in tanto fanno ben sperare nell’arco de match. Rossetti si crea le chance dalla distanza ma non è abbastanza preciso. Charpentier non punge ma mette il cuore nel non possesso dando una mano alla squadra. Alfageme inconcludente, Illanes cade nel tranello.

Cavese-Avellino 2-0, le pagelle

Marcatori: 7′ st Russotto, 48′ st Addessi.

Cavese (4-3-3): Bisogno 6.5; Matino 6.5, Rocchi 6.5, Marzorati 6.5, Nunziante 5.5; Bulevardi 6.5, Favasuli 6.5 (25′ st D’Ignazio 6), Matera 5.5; Di Roberto 5.5 (12′ st Addessi 6.5), Germinale 6 (25′ st El Ouazni 5.5), Sainz-Maza 6 (6′ st Russotto 7.5).

A disp.: Kucich, Polito, De Rosa, Marzupio, Stranges, Spaltro, Guadagno, Goh. All.: Campilongo 6.5.

Avellino (5-4-1): Tonti 6; Celjak 6, Illanes 5.5, Morero 6 (33′ st Zullo sv), Laezza 6, Parisi 5.5; Micovschi 6.5 (33′ st Carbonelli sv), De Marco 5.5 (19′ st Silvestri 5.5), Di Paolantonio 6, Rossetti 6 (9′ st Alfageme 5); Charpentier 6.

A disp.: Abibi, Pizzella, Njie, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 5.5.

Arbitro: Longo di Paola 6. Assistenti: Stringini di Avezzano e Micaroni di Chieti.

Note: espulso 30′ st Illanes per condotta violenta, ammoniti 25′ pt Matera, 17′ st Germinale per gioco scorretto, 13′ st Matino, 48′ st Bisogno per comportamento non regolamentare, angoli 1-5, recuperi 1′ pt e 7′ st.