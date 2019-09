Cavese-Avellino: aquilotti in vantaggio

Castellammare di Stabia, Claudio De Vito. Avellino in cerca di riscatto immediato nel derby dopo i due schiaffi casalinghi contro Bisceglie e Virtus Francavilla. Lupi in campo con il consueto 5-4-1 ma orfani di Albadoro. In attacco gioca allora Charpentier, mentre a centrocampo si rivede De Marco dal 1′ con Rossetti largo a sinistra. In difesa torna capitan Morero. Alle sue spalle confermato Tonti tra i pali.

La Cavese invece propone subito l’ultimo arrivato Bulevardi a centrocampo. Nunziante gli lascia il posto per posizionarsi sulla fascia mancina al posto di D’Ignazio. Germinale si riprende la maglia da titolare insieme a Sainz-Maza nel tridente d’attacco di Campilongo. Favasuli gioca davanti alla difesa.

Cavese-Avellino 1-0, il tabellino

Marcatori: 7′ st Russotto.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, Nunziante; Bulevardi, Favasuli, Matera; Di Roberto (12′ st Addessi), Germinale, Sainz-Maza (6′ st Russotto).

A disp.: Kucich, Polito, D’Ignazio, El Ouazni, De Rosa, Marzupio, Stranges, Spaltro, Guadagno, Goh. All.: Campilongo.

Avellino (5-4-1): Tonti; Celjak, Illanes, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, De Marco (19′ st Silvestri), Di Paolantonio, Rossetti (9′ st Alfageme); Charpentier.

A disp.: Abibi, Pizzella, Zullo, Njie, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo.

Arbitro: Longo di Paola. Assistenti: Stringini di Avezzano e Micaroni di Chieti.

Note: ammoniti 25′ pt Matera, 17′ st Germinale per gioco scorretto, 13′ st Matino per comportamento non regolamentare, angoli 1-2.