Cavese-Avellino, Laezza: “Sprecato troppo nel primo tempo”

Al termine di Cavese-Avellino terminata 2-0, ha parlato il difensore biancoverde Giuliano Laezza: “Peccato non aver concretizzato le occasioni del primo tempo. Dobbiamo essere più cattivi nel fare gol e attenti nel non prenderli. Questo è il nostro grande rammarico. Difesa colpevole? Si difende in undici. Anche quando l’attacco non segna non ha colpe perché si attacca tutti insieme. E’ un problema di squadra, bisogna avere più. E’ un periodo negativo, non riusciamo a sbloccarci. Nervosismo? Fa parte del gioco”.

A fine gara confronto squadra-curva prima di rientrare negli spogliatoi: “I nostri tifosi ci danno una grossa mano, dobbiamo fare in modo di portarli dalla nostra parte. Ora zitti e lavorare, per noi ogni partita è importante e con il Rende dobbiamo assolutamente dare qualcosa in più”.