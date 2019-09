Avellino Calcio Cavese-Avellino, i convocati biancoverdi: Ignoffo perde pezzi 28 settembre 2019

di Claudio De Vito. Rifinitura mattutina al chiuso del Partenio-Lombardi per l’Avellino atteso domani dal derby campano con la Cavese. Per l’occasione Giovanni Ignoffo dovrà rinunciare in attacco a Diego Albadoro vittima di noie muscolari in allenamento. Già in preventivo invece i forfait di Nermin Karic, Luca Palmisano e Dennis Stojkovic.

Si sono pienamente ristabiliti invece Santiago Morero, che riprenderà posto al centro della difesa, e Matteo Rossetti, mercoledì in campo a mezzo servizio. Il centrocampista di proprietà del Torino tornerà largo a sinistra favorendo l’inserimento in mezzo di Simone De Marco, leggermente favorito su Marco Silvestri. Obbligato il modulo ad una punta che tornerà ad essere Gabriel Charpentier. Per il titolare in porta invece si deciderà soltanto all’ultimo momento.

La probabile formazione dell’Avellino (5-4-1): Abibi; Celjak, Illanes, Morero, Laezza, Parisi; Micovschi, Di Paolantonio, De Marco, Rossetti; Charpentier.

La lista dei 21 convocati per la sfida con la Cavese:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Falco, Micovschi, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Alfageme, Charpentier.