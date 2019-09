Cavese-Avellino, Bulevardi: “Nell’intervallo è scattato qualcosa”

Al termine di Cavese-Avellino terminata 2-0, ha parlato il centrocampista degli aquilotti Danilo Bulevardi: “All’inizio abbiamo fatto fatica a star dietro ai nostri avversari. Non uscivamo bene, poi nello spogliatoio ci siamo fatti un esame di coscienza e fatto qualcosa in più dopo in campo. Ognuno di noi è stato bravo, abbiamo avuto più fame e siamo andati a vincere la partita”.

“Sono stato tre mesi fuori – ha spiegato l’ultimo arrivato in casa blufoncé dal mercato degli svincolati – mi sono allenato con un programma personalizzato. Ho sofferto tanto, non pensavo di rimanere a casa tutto questo tempo. Ho lavorato con serietà e professionalità per farmi trovare pronto. Non mi aspettavo però di stare subito bene oggi. Ringrazio la società per l’opportunità che mi ha dato”.