Catanzaro-Avellino, le pagelle di Irpinianews

Catanzaro, Claudio De Vito. L’Avellino si fa male da solo contro un Catanzaro implacabile e determinato a mettersi alle spalle il periodo nero. Lupi troppo ballerini in difesa. Abibi ci mette qualche pezza ma anche poco tempismo in alcune circostanze. Illanes va subito fuori giri, troppo statico Zullo per il dinamismo degli attaccanti giallorossi e Laezza ci ricasca.

De Marco è costretto ad allargarsi ma non si demoralizza. Di Paolantonio si butta dentro riaprendo i giochi su una furbata di Rossetti apparso più in crescita rispetto alle ultime uscite. Albadoro e Karic non incidono. Micovschi fa tremare l’incrocio, Charpentier è una costante spina nel fianco nonostante il trattamento non proprio morbido dei difensori del Catanzaro.

Catanzaro-Avellino 3-1, le pagelle

Marcatori: 24′ pt Favalli, 28′ pt Nicastro, 44′ pt Di Paolantonio, 31′ st Kanoute.

Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro 5.5; Signorini 5.5 (39′ st Figliomeni sv), Martinelli 6, Pinna 6; Statella 5.5, Tascone 6.5 (29′ st Nicoletti sv), Risolo 5.5 (19′ st Maita 6), Casoli 6, Favalli 7; Kanoute 7, Nicastro 7 (38′ st Fischnaller sv).

A disp.: Mittica, Giannone, Riggio, Elizalde, Novello, Mangni, Quaranta. All.: Grassadonia 6.5.

Avellino (3-5-1-1): Abibi 5.5; Illanes 5 (41′ pt Silvestri 5), Zullo 5.5, Laezza 4; Celjak 5.5, De Marco 6 (36′ st Alfageme sv), Di Paolantonio 6.5, Rossetti 6.5 (14′ st Karic 5.5), Parisi 5.5 (13′ st Albadoro 5); Micovschi 6.5; Charpentier 6.5.

A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Njie, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 6.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia 6. Assistenti: Della Croce di Rimini e Buonocore di Marsala.

Note: ammoniti 42′ pt Laezza, 21′ st Pinna per gioco scorretto, 26′ pt Illanes per comportamento non regolamentare, spettatori 4.130 (ospiti 142), abbonati 2.445, incasso 14.865, angoli 3-1, recuperi 2′ pt e 4′ st.