Catania-Avellino, ecco quanti tifosi saranno al seguito dei lupi 22 gennaio 2020

di Claudio De Vito. Anche oggi non mancherà l’apporto del tifo a sostegno dell’Avellino impegnato a Catania. Nella seconda trasferta più lunga della stagione in fatto di chilometri, saranno 61 i supporters biancoverdi che scorteranno la formazione di Ezio Capuano alle prese con il match valevole per il recupero della ventesima giornata rinviata un mese fa.

Un’esterna ostica sia per la logistica che per la storica rivalità esistente fra le due tifoserie sfociata in qualche momento di tensione in occasione della gara d’andata. L’ultima volta al “Massimino” – cinque anni fa – invece il viaggio ai piedi dell’Etna si rivelò una vera e propria odissea per i sostenitori irpini costretti a fare il loro ingresso allo stadio in ritardo.