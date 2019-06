Castiglione (FdI): “Il ballottaggio? Saremo spettatori”

“Il centrodestra diviso partiva già sconfitto, motivo per il quale avevamo maturato la decisione di non concorrere con il simbolo della fiamma alle elezioni comunali e per coerenza siamo rimasti dove eravamo lo scorso anno”.

Alessia Castiglione, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, precisa di “aver tentato in tutti i modi l’unità, mediante la convocazione di più tavoli di concertazione tra le forze, ma evidentemente non ci hanno ritenuto all’altezza, snobbando i nostri tentativi di unità del centro destra, preferendo imporre e non proporre ed è evidente il nostro impegno, con coerenza, nella lista La Svolta a sostegno dell’avvocato Dino Preziosi considerato che il nostro candidato Giovanni D’Ercole è risultato il più votato”.

“Non c’è nulla da decidere per il ballottaggio perché il centrodestra ha perso in partenza, per cui Fratelli d’Italia rimane a guardare da semplice spettatore questo Pd che, diviso in due ciotole, resta la stessa minestra. Siamo donne e uomini di destra e restiamo tali, chi prenderà una decisione diversa se ne assumerà la responsabilità politica”.