Avellino Calcio Castiadas-Avellino, le pagelle di Irpinianews 3 marzo 2019

di Claudio De Vito – Partita comoda e già archiviata in partenza per l’Avellino che ha sfruttato le amnesie di un Castiadas troppo svagato nelle retrovie. Sugli scudi Alfageme, imprendibile nelle praterie di Muravera sin dai primi minuti. Glaciale l’argentino dopo 72 secondi, altruista in favore di De Vena per il bis a stretto giro. Per il bomber argentino 17 centri che non gli valgono però la leadership della classifica dei cannonieri.

Tribuzzi scarta il pacchetto regalo per il tris nella ripresa, ma più in generale quando ha il pallone tra i piedi non lo perde mai e ha sempre la giocata pronta per alimentare la pericolosità della manovra. La difesa gioca per l’ordinaria amministrazione e Morero ne impreziosisce il rendimento con la zuccata del poker finale. Il centrocampo ha il controllo delle operazioni.

Cinelli e Bucaro possono esultare complice l’assetto difensivo altamente vulnerabile di Puccica e finalmente lo schieramento di Alfageme in posizione centrale.

Castiadas-Avellino 0-4, le pagelle.

Marcatori: 2′ pt Alfageme, 9′ pt De Vena, 10′ st Tribuzzi, 24′ st Morero.

Castiadas (4-4-2): Forzati 4; Sarritzu 5 (27′ pt Pinna 5.5), Capone 4, Boi 4, Costa 5 (16′ st Camba 5.5); Carboni 5 (15′ st Fe 5.5 ), Proto 5.5 (25′ st Menegat 5.5 ), Aiana 5.5, Milani 5.5 (16′ st Cordeddu 5.5); Perrotti 5.5, Mesina 5.

A disp.: Idrissi, Manca, Carrus, Melis. All.: Puccica 4.

Avellino (4-4-2): Viscovo 6; Betti 6, Morero 7, Dionisi 6, Parisi 6; Tribuzzi 7.5, Matute 6.5, Di Paolantonio 6.5 (21′ st Gerbaudo 6), Da Dalt 6 (42′ st Ciotola s.v.); Alfageme 7 (31′ st Mentana s.v.), De Vena 6 (14′ st Sforzini 6).

A disp.: Lagomarsini, Falco, Omohonria, Buono, Capitanio. All.: Cinelli 6 (Bucaro squalificato).

Arbitro: Picchi di Lucca 6. Assistenti: Faini e Raus di Brescia.

Note: ammoniti 42′ pt Costa, 7′ st Betti, 37′ st Fe per gioco scorretto, 43′ pt Parisi per comportamento non regolamentare; angoli 1-3; recuperi 2′ pt e 4′ st.