Attualità Castelfranci incontra Matera: in mostra tradizioni e prodotti tipici 12 novembre 2019

La comunità di Castelfranci (AV) sarà presente a Matera, Capitale europea della cultura 2019 sabato 16 e domenica 17 novembre 2019, presso gli Ipogei Motta, luoghi ricchi di storia e tradizione situati in via San Bartolomeo 46, nel centro cittadino. Ingresso libero.

L’iniziativa nasce da un gemellaggio già avviato tra Matera e Castelfranci. Il Comune irpino, ricco di acqua e con la presenza di numerosi mulini, ha ospitato nel 2018 l’Assessorato alla Cultura di Matera per far conoscere similitudini tra le due terre e caratteristiche del borgo. La due-giorni nel territorio materano rientra dunque in un percorso di reciproca conoscenza.

Un viaggio antropologico alla scoperta della cultura contadina di un piccolo borgo dell’Irpinia, che si racconta attraverso prodotti tipici dell’enogastronomia locale, foto, vecchi utensili, musica e teatro.

Si comincia alle 11.00 di sabato 16, con l’inaugurazione dello spazio riservato a Castelfranci. Ci saranno i saluti del sindaco di Matera, Raffaello Giulio De Ruggieri, del sindaco di Castelfranci, Generoso Cresta e di Francesco Vizziello, presidente del Circolo La Scaletta, dei consiglieri comunali di Castelfranci Vincenzo Gambale (delegato a Istruzione e Cultura) e Giovanni Boccella (delegato a Partecipate e gemellaggi). A seguire gli interventi delle associazioni e dei partner coinvolti. Lo spazio resterà aperto fino alle 19.00 di sabato. Domenica l’iniziativa proseguirà dalle 10.00 alle 14.00.

I suggestivi ambienti degli Ipogei Motta ospiteranno un’esposizione fotografica e una mostra di pittura, a cura della Pro Loco Castelfranci. Le origini, il paesaggio e il fiume Calore al centro di scatti e opere. Nell’itinerario anche spettacoli musicali con abiti tradizionali e il Teatro con Salvatore Mazza e la Compagnia teatrale Clan H. Inoltre vi sarà spazio per le degustazioni di produzioni enogastronomiche tipiche. Castelfranci è infatti terra di Aglianico e vanta la presenza di diverse cantine.

“Dopo un lavoro di mesi, Castelfranci trova la sua collocazione a Matera per due giorni di intensa promozione del territorio e per saldare un rapporto già vivo ma in grado di crescere d’intensità”, dichiara il primo cittadino di Castelfranci, Generoso Cresta.

“Castelfranci incontra Matera rappresenta un’occasione più unica che rara per tutta la nostra comunità”, spiega il presidente della Pro Loco Castelfranci, Valerio Saldutti. “I punti in comune tra i due territori sono numerosi; speriamo di cogliere prospettive presenti e future per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castelfranci, in collaborazione con La Scaletta. Con il Patrocinio del Comune di Matera.