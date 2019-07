Cronaca Castagneto “abusivo”, i carabinieri Forestali denunciano a Monteforte due persone 8 luglio 2019

Castagneto “abusivo”, i carabinieri Forestali denunciano a Monteforte due persone. Il tutto nell’ambito di mirati controlli. I due, in pratica, hanno trasformato un bosco ceduo privato di Monteforte Irpino, in castagneto da frutto, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica prescritta per le modificazioni nelle aree tutelate per legge.

I due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.