Avellino Calcio Cassino-Avellino, le pagelle di Irpinianews 27 gennaio 2019

di Claudio De Vito – Nelle corde dell’Avellino capitolato a Cassino c’è tanta confusione nel primo tempo, un sussulto d’orgoglio nel mezzo ed il solito errore difensivo, quest’ultimo fatale ai fini del risultato e del sonoro -10 dal Lanusei capolista. Viscovo prova a metterci una pezza prima di incassare il primo gol. Bambola di Betti invece in occasione del 2-1 avversario.

Ma in difesa hanno ballato anche i centrali quelle poche volte che il Cassino si è fatto vedere. Il centrocampo è inconsistente, l’attacco spuntato e Sforzini lo rianima un po’. Tribuzzi manda De Vena sul dischetto ma non basta. Da Dalt accende la luce di tanto in tanto ma senza i guizzi delle ultime due gare.

Ma se l’Avellino vede il Lanusei con il binocolo è anche per “merito” di Bucaro che in partenza ha insistito con il tridente per poi provare a raddrizzare le cose passando alle due punte. Accontentato sul mercato di riparazione (al netto del caso Alfageme), il tecnico biancoverde non ha compiuto il salto di qualità rispetto al suo predecessore Graziani.

Cassino-Avellino 2-1, le pagelle.

Marcatori: 25′ pt e 27′ st Ricamato, 6′ st rig. De Vena.

Cassino (3-5-2): Palombo 6; Di Filippo 6, Carcione 6, Nocerino 6; Tomassi 6, Centra 6, Tirelli 6, Ricamato 7.5, Mattera 6; Prisco 6, Marcheggiani 6 (43′ st Scibilia sv).

A disp.: Della Pietra, Lombardi, Tribelli, Zegarelli, Sfavillante, Delicato, Di Sotto, Darboe. All.: Urbano 6.

Avellino (4-3-3): Viscovo 6; Betti 5 (39′ st Omohonria sv), Morero 5, Dionisi 5 (1′ st Dondoni 5.5), Parisi 6; Matute 5, Rizzo 5.5 (10′ st Di Paolantonio 5.5), Gerbaudo 5.5 (1′ st Sforzini 6); Tribuzzi 6, De Vena 6, Da Dalt 6 (32′ st Pepe sv).

A disp.: Lagomarsini, Falco, Buono, Capitanio. All.: Bucaro 5.

Arbitro: Zucchetti di Foligno 6. Assistenti: Toce di Firenze e Biancucci di Pescara.

Note: espulso 5′ pt Capitanio per proteste dalla panchina; ammoniti 46′ pt Tomassi, 11′ st Carcione, 37′ st Morero per gioco scorretto; angoli 1-6.