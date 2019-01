Provincia Caso Vodafone, Tar condanna sindaco e amministrazione: “SìAmo Pratola” chiede le dimissioni 11 gennaio 2019

Il Tar di Salerno si pronuncia nuovamente sul caso Vodafone e condanna sindaco, amministrazione e 25 cittadini per l’istallazione di un’antenna del gestore delle telecomunicazioni in frazione San Michele di Pratola. Così il gruppo consiliare “SìAmo Pratola Serra” chiede le dimissioni: “Ancora una condanna – scrivono nella nota – per l’amministrazione comunale e per il sindaco di Pratola Serra sempre per l’istallazione dell’antenna Vodafone in via Conserva Carlecchia nella frazione San Michele di Pratola”.

“Ieri 10/01/2019, Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pubblicato la seconda condanna per il Comune di Pratola Serra per il sindaco Aufiero nella veste di Ufficiale di Governo al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (oltre oneri accessori) in favore della Hightel Towers s. p. a., nonché l’interveniente ad opponendum, di un cittadino della frazione, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (oltre oneri accessori), sempre in favore della medesima Hightel Towers s. p. a”.

“Ancora una volta, come accaduto a metà dicembre, anche in questo caso, dopo il danno la beffa. Egregio sig. sindaco e amministratori tutti, la neve prima o poi si scioglie e tutto viene alla luce. Per l’ennesima volta vi chiediamo un atto di responsabilità che metta fine alle continue nefandezze da voi perpetrate, indebitando il comune e non tutelando la salute e sicurezza dei cittadini. E’ inutile aspettare DIMETTETEVI! PER IL BENE DI PRATOLA SERRA” chiude la nota a firma SìAmo Pratola Serra.