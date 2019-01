Caso migranti, Di Maio: “Italia pronta ad accogliere donne e bambini”

“Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera”.

Così Luigi Di Maio su un social network intervenendo sull’emergenza delle due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye in acque maltesi. “Questa Europa – aggiunge – così non va, la cambieremo con le prossime elezioni europee. Ma i bambini non possono pagare il prezzo di un’Europa che si gira dall’altra parte per non vedere”.

“Piuttosto che fare tali dichiarazioni contro Malta e la solidarietà europea, l’Italia dovrebbe partecipare al ricollocamento dei migranti attualmente in corso”.

Così in una nota rilanciata su Twitter, il ministro degli Interni di Malta Michael Farrugia replica al governo italiano sulla vicenda dei migranti a bordo della Sea watch. E in particolare al vicepremier Luigi Di Maio dice: “Il governo di Malta raccomanda al vicepremier italiano di valutare questi fatti prima di fare dichiarazioni pubbliche ed evitare di farne di simili in futuro”.