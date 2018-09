Caso Liceo “Mancini”, presentata la richiesta di dissequestro

Sarebbe stata inviata questa mattina alla Procura la richiesta di dissequestro della sede di via De Concilii del Liceo Scientifico “Mancini”. L’istanza è stata presentata dalla Provincia, titolare dell’immobile di via De Concilii.

Un passaggio annunciato e previsto dopo l’udienza di ieri sulla perizia del consulente d’ufficio, l’ingegnere Maurizio Perlingieri, che si è svolta davanti al gip del tribunale di Avellino. La scuola non corre pericoli di crollo e può essere utilizzata, è stato ribadito dal perito.

L’incidente probatorio ha confermato in buona sostanza quanto emerso in precedenza anche dalle relazioni dei periti di parte. Nella relazione di Perlingieri si precisa inoltre che l’edificio non presenta segni di cedimento o di dissesto, per cui sarebbe auspicabile solo un monitoraggio periodico, nelle more di un intervento di consolidamento e adeguamento di cui si suggerisce la programmazione, ma non l’effettuazione in tempi strettissimi.

Forte dell’esito dell’udienza, il legale della Provincia, l’avvocato Luigi Petrillo, ha così deciso di presentare la richiesta di dissequestro. Difficile, in questa fase, immaginare i tempi di riapertura della scuola. Tutto dipenderà dalla posizione che assumerà la Procura una volta che prenderà visione dell’istanza di dissequestro. L’impressione è che la partita sia ancora lunga.