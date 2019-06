Magazine Casinò online, crescono i numeri. Quali sono i giochi più amati 10 giugno 2019

Una crescita innegabile che non sembra conoscere soluzione di sosta quella che sta vivendo il settore online del gioco d’azzardo. Un fattore inconfutabile dietro al quale ci sono numerosi elementi: dal fatto che in rete è tutto più facile ed immediato, anche giocare ad un tavolo verde virtuale, passando per l’evidente crescita dal punto di vista tecnologico che i portali di giochi hanno vissuto, elemento che consente di vivere un’esperienza in tutto e per tutto simile all’originale.

Ed è in particolare il settore dei casinò online a destare il maggiore riscontro in un quadro che registra numeri non certamente trascurabili: il gioco online nel 2018 ha rappresentato il 21,7% del mercato con un giro di incassi complessivo pari a 23,3 miliardi. Si parla della modalità con il payout (ritorno in vincita) più alto, fattore che porta il dato della spesa nel gioco online ad 850 milioni mentre l’erario ha incassato 168 milioni.

Una buona parte dei soldi che gli italiani spendono nel gioco online va a finire proprio nei siti di casinò. Una proposta ricca che consente oggi anche di giocare in modalità live con le stesse emozioni che si provano ad un casinò fisico. Il casinò è un insieme di giochi noti agli appassionati, ciascuno con caratteristiche proprie. Sono le slot machine gli strumenti più utilizzati da chi gioca ai casinò in rete.

Anche qui si parla ormai di una proposta ampia ed articolata che nel corso degli anni è arrivata a superare addirittura quella fisica: le slot machine della rete sono molto più complete, offrono bonus di ogni tipo oltre che la possibilità di iniziare a divertirsi giocando senza soldi, su siti come questo. Cosa vuol dire giocare gratuitamente? Oggi alcuni portali di gioco, e si fa riferimento esclusivo qui a realtà che siano autorizzate dai Monopoli di Stato e che quindi abbiano regolare licenza Aams, offrono opportunità di poter usufruire di bonus di benvenuto senza deposito. Si para quindi di poter iniziare a giocare gratuitamente senza dover necessariamente aprire un conto con soldi reali: il casinò online procede ad accreditare una somma sul conto senza che l’utente dovrà spendere alcunchè. Veri e propri bonus di benvenuto che consentono di iniziare a giocare con le slot in modo del tutto gratuito.

Anche con queste offerte che girano in rete si va a spiegare il successo delle slot online e più in generale di tutti i giochi di casinò in rete. La sola accortezza cui badare, quella sopra menzionata: ovvero rivolgersi sempre a portali di casinò online Aams quindi certificati e garantiti dai Monopoli di Stato.

Da ricordarsi poi che i giochi di casinò online possono essere fruiti senza dover scaricare alcun software, fattore che spesso nasconde criticità e genera intrusione nei pc. È sufficiente collegarsi al sito del casinò in questione, aprire un account ed iniziare a giocare in totale sicurezza.