Attualità Casinò online: come giocare senza spendere troppo 4 febbraio 2020

Internet e l’evoluzione tecnologica hanno consentito di trasferire molti servizi e attività online, rendendo più accessibili alcuni settori tra cui il gioco online. Se fino a qualche tempo fa i casinò erano luoghi nascosti, situati in zone periferiche delle città, frequentati soltanto da persone esperte o avventurieri alla ricerca di un colpo fortunato, oggi si sono spostati sul web e offrono servizi adatti a tutti.

Ovviamente è importante giocare sempre in maniera responsabile, evitando gli eccessi e rivolgendosi soltanto a piattaforme sicure, certificate e in possesso di regolari licenze AAMS, per evitare truffe e l’utilizzo di sistemi scorretti all’interno del portale. Allo stesso tempo alcuni casinò online propongono delle opzioni interessanti, funzionalità che permettono di testare i giochi prima di usarli in maniera tradizionale, come i bonus che consentono di non spendere troppo soprattutto quando non si ha molta dimestichezza.

I bonus senza deposito: di cosa si tratta?

Una delle promozioni più difficili da trovare tra i casinò online, poiché è abbastanza vantaggiosa per un utente, sono i bonus senza deposito. Si tratta di un servizio speciale, proposto da alcune piattaforme ai nuovi iscritti, una modalità con cui è possibile sperimentare dei giochi all’interno della piattaforma senza utilizzare i propri soldi. Al contrario viene messo a disposizione un credito offerto dal casinò, un vero e proprio omaggio attraverso il quale si possono provare alcuni giochi.

Senza dubbio è un modo utile per ridurre il rischio iniziale, specialmente quando non si conosce il portale e si desidera dare un’occhiata alle attività del sito prima di tentare la sorte. Poiché sono molto rari per trovarli è necessario appoggiarsi a portali del settore, ad esempio individuando in maniera rapida e affidabile i bonus senza deposito di Wisecasino, sito web specializzato nel gambling che offre elenchi aggiornati con le migliori proposte del momento dei casinò online.

Una volta individuati è necessario scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze, non prima di leggere attentamente i regolamenti pubblicati nei siti dei casinò e le recensioni presenti nelle piattaforme. Ogni bonus infatti è diverso dagli altri, in quanto presenta caratteristiche differenti, dalle modalità con cui è possibile usare il credito ai giochi compresi nell’offerta. Inoltre possono esserci delle limitazioni, ad esempio prevedendo delle soglie di vincita minime per poter eventualmente ritirare la somma guadagnata.

Per questo motivo è indispensabile non soffermarsi soltanto alle informazioni iniziali, le quali ovviamente cercano di attrarre gli utenti sulle piattaforme. Invece è essenziale conoscere bene i regolamenti legati al bonus senza deposito, dedicando qualche minuto alla lettura del contratto di servizio. In alternativa è possibile affidarsi a siti web di settore, selezionando portali seri e qualificati in grado di fornire indicazioni utili, non solo per capire come funzionano questi strumenti, ma anche per comprendere se quello proposto è davvero un bonus valido.

È possibile vincere con i bonus senza deposito? Ecco a cosa stare attenti

I bonus senza deposito sono sicuramente uno strumento molto discusso nel settore del gambling. Molto popolari negli ultimi anni, quando il fenomeno dei casinò online si stava affacciando sul digitale, i bonus erano utilizzati dalle piattaforme per farsi pubblicità, offrendo un vantaggio per i nuovi utenti i quali in questo modo potevano provare i giochi proposti dal portale. Naturalmente l’obiettivo è di tipo commerciale, trattandosi di un business del tutto legale, tuttavia alcuni utenti cominciarono ad approfittarne.

I più smaliziati ed esperti, infatti, aprivano conti in diverse piattaforme e usavano i bonus senza deposito per vincere senza utilizzare i propri soldi, anche attraverso l’impiego di sistemi e metodi non consentiti. A causa di alcuni abusi i casinò online hanno progressivamente ridotto l’offerta, puntando su altre iniziative per sponsorizzare i propri giochi all’interno del settore, a danno degli utenti che utilizzavano i bonus in maniera regolare.

Al giorno d’oggi è abbastanza difficile trovarne di veramente utili e interessanti, tuttavia esistono ancora e vengono proposti da poche piattaforme. Prima di usare questo strumento, però, è importante verificare che si tratti di un casinò online sicuro, in possesso della licenza AAMS, controllando anche la sua reputazione e l’autenticità delle autorizzazioni sul sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

È bene ricordare che i bonus servono per sperimentare i servizi della piattaforma, quindi è fondamentale adoperarli in maniera efficace senza sprechi o tentativi inutili di manipolazione. Ovviamente esiste la possibilità di ottenere delle vincite, benché sia piuttosto difficile, tuttavia bisogna sempre leggere con attenzione i regolamenti, al cui interno sono riportate tutte le condizioni di gioco e le restrizioni. Inoltre, con o senza bonus, è indispensabile giocare in maniera responsabile, ricordandosi che si tratta di un divertimento che non deve in nessun modo portare a comportamenti eccessivi.