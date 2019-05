Attualità Alla Casina del Principe il “Maggio dei libri” 17 maggio 2019

L’Associazione “Il Bucaneve” diretta dalla Presidente Maria Ronca, in collaborazione con Avionica presentano la manifestazione “Il Maggio dei libri” nei giorni 24, 25 e 26 maggio presso la Casina del Principe di Corso Umberto I, 215 di Avellino. Un’occasione per tanti artisti, poeti e scrittori di presentare le loro opere, di incentivare la lettura e di confrontarsi, di rigenerare il circuito dello scambio di idee e di progettualità.

La cultura che parte dal senso comune di mettere in rete i talenti creativi e le eccellenze di un territorio che hanno bisogno, come non mai, di farsi conoscere. La conoscenza è vicinanza e confronto, l’arte e la scrittura divengono momenti importanti e di contatto con una realtà sempre più complessa che chiede una lettura attenta delle dinamiche sociali e relazionali che cambiano di continuo e pongono riflessioni costanti e generative di contenuti espressivi ed esperienziali alla luce di una condivisione allargata e inclusiva.

Nei tre giorni dalle 10 alle 21 mostra collettive di artisti locali e non, presentazioni di libri, dibattiti e laboratori creativi. Leggere per arricchirsi, leggere per immaginare, leggere per viaggiare, leggere per scoprire nuovi mondi. Allena la mente!