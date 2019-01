Casetta di piazza Kennedy, ci siamo: pronto il contratto di locazione

Conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della casetta di vetro all’interno di piazza Kennedy. L’immobile sarà ceduta in locazione alla ditta De Dona per avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Come previsto dal bando l’amministrazione comunale ha provveduto a richiedere, per la stipula del contratto di locazione, le polizze assicurative per responsabilità civili verso terzi e rischio locativo, nonché quelle a garanzia dei pagamenti dei canoni concordati.