Avellino Calcio Casertana-Avellino, le pagelle di Irpinianews 17 novembre 2019

Caserta, Claudio De Vito. E’ il solito Avellino quello che cede il passo alla Casertana: inizia bene, sfiora il gol, lo prende e non reagisce. Anche la sconfitta al derby può essere riassunta in questi quattro passaggi. Difesa impreparata e attacco spuntato: a salvarsi sono in pochi.

Casertana-Avellino 2-0, le pagelle

Marcatori: 8′ pt Starita, 46′ pt D’Angelo.

Casertana (3-5-2): Crispino 7; Rainone 6 (33′ pt Paparusso 6), Silva 6, Caldore 6; Longo 6, D’Angelo 6.5, Santoro 6, Clemente 6 (27′ st Matese sv), Adamo 5.5; Starita 7, Origlia 7 (34′ st Floro Flores sv).

A disp.: Zivkovic, Galluzzo, Gonzalez, Zito, Zivkov, Ciriello, Varesanovic, Petito. All.: Ginestra 7.

Avellino (3-5-2): Tonti 5.5; Illanes 5.5, Zullo 5.5, Laezza 6; Celjak 5 (11′ st Silvestri 5), De Marco 6, Di Paolantonio 6, Rossetti 5 (1′ st Njie 6), Micovschi 6 (23′ st Karic 5.5); Albadoro 5 (11′ st Alfageme 5.5), Charpentier 5.

A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Morero, Carbonelli, Evangelista. All.: Capuano 5.5.

Arbitro: D’Ascanio di Ancona 6.5. Assistenti: Meocci di Siena e Mariottini di Arezzo.

Note: ammoniti 44′ pt Albadoro, 15′ st Silvestri per gioco scorretto, 20′ st Adamo, 42′ st Matese per comportamento non regolamentare, angoli 1-4, recuperi 2′ pt e 5′ st.