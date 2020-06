Casa vacanze sicura, ecco la guida della Polizia Postale

Dopo il lockdown la voglia di vacanza si fa sentire, per un’estate sicura molti puntano all’affito di una casa vacanza, indipendente e facilmente raggiungibile con mezzi propri. La tendenza riaccende l’attenzione sull’importanza di agire in sicurezza sul web, fin dal momento della ricerca e prenotazione.

Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unc (Unione nazionale consumatori) e Subito, rinnovano anche quest’anno la collaborazione e l’impegno per offrire un supporto concreto per scegliere la propria casa vacanza con una guida di 8 regole.

Immagini realistiche, complete e non troppo patinate da verificare con un motore di ricerca web di immagini; descrizione completa e dettagliata dell’immobile da verificare cercare la strada indicata sulle mappe satellitari disponibili on line; contattare l’inserzionista via chat per chiedere informazioni e foto aggiuntive sull’immobile e approfondire con una chiacchierata chiedendo il numero di telefono, possibilmente fisso; prezzo dell’immobile adeguato da accertare con una ricerca sulla zona tramite la piattaforma in cui è presente l’annuncio; incontro con l’inserzionista e consegna dell’importo dovuto di persona; la richiesta di una caparra è legittima, purché non superiore al 20% del totale; non inviare documenti personali come carta d’identità, patente o passaporto; effettuare pagamenti solo su Iban o tramite metodi di pagamento tracciato.