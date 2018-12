Casa in fiamme ad Ariano, si lancia dal balcone per mettersi in salvo

Casa in fiamme ad Ariano, uomo si lancia dal balcone per mettersi in salvo. La squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda è intervenuta in via Martiri per un incendio. Vista la criticità della situazione, la sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato in supporto un’autobotte.

I locali, abitati da un’anziana donna e da suo figlio, erano completamente avvolti dalle fiamme, e sono stati spenti e messi in sicurezza. La donna è rimasta leggermente intossicata, ed è stata curata sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Il figlio, nel tentativo di mettersi in salvo, si è gettato dal balcone del primo piano dell’edificio. Per lui è stato necessario il ricovero presso il locale ospedale per le cure del caso.