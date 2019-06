Primo Piano Provincia Carro di Fontanarosa, il sindaco Pescatore convoca l’assemblea cittadina 24 giugno 2019

Un’assemblea cittadina molto importante per stabilire le nuove regole per la tirata del carro di Fontanarosa, dopo la caduta dello scorso anno, quella convocata dal sindaco Giuseppe Pescatore e dal parroco don Pasquale Iannuzzo per stasera, 24 giugno, alle 21. Indetta un’assemblea per il 24 giugno per scegliere capi fune e funaioli, a cui verrà chiesta maggiore responsabilità.

A due settimane dell’inizio dell’assemblaggio dell’obelisco, si decideranno i capi fune e funaioli, come maggiori responsabilità per tutti prendendo in considerazione l’aggiornamento della circolare Gabrielli sui pubblici eventi del 18 luglio del 2018.

Alla stessa riunione parteciperanno tutti gli addetti ai lavori per il trasporto del carro. Intanto parroco e sindaco invitano anche i veterani della manifestazione a farsi avanti: “È necessario – si legge nella nota – prepararci alla tirata ascoltando anche le vecchie generazioni. A loro va l’invito a ritornare alle funi. Con la loro esperienza e la loro memoria storica hanno saputo mantenere vivo il Carro”.

Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori, domenica 30 giugno verrà trasportato il carrettone in piazza per poi collocarlo in via I maggio. Dal lunedì successivo inizierà invece una fase preliminare di montaggio con una simulazione di assemblaggio fino alla cupola. I lavori di montaggio definitivi inizieranno invece il 22 luglio. La tirata, come ogni anno, ci sarà il 14 agosto.