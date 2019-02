Attualità Carnevale Serinese: il calendario degli eventi 20 febbraio 2019

In occasione del carnevale Serino torna protagonista, all’interno e all’esterno dei confini regionali, con un calendario ricco di eventi.

Dopo aver inaugurato il museo itinerante siamo pronti per ospitare il raduno del Carnevale Princeps Irpino che vedrà 11 tra i principali carnevali della provincia di Avellino sfilare tra i borghi del serinese.

Siamo quindi pronti a condividere il calendario completo del Carnevale Serinese 2019.

Gli eventi, patrocinati dall’Amministrazione comunale di Serino, sono resi possibili grazie all’impegno, alla costanza e alla passione profusi dalle associazioni del territorio che da decenni portano avanti gli usi e i costumi serinesi. Di seguito il calendario degli eventi.

Associazione culturale “RIVUS – Mascarata Serinese”:

domenica 24 Febbraio , raduno del “Carnevale Princeps Irpino” a Serino presso la frazione Sala . Ore 12.00 pranzo con il Princeps, ore 15.00 inizio sfilata;

, raduno del a presso la frazione . Ore 12.00 pranzo con il Princeps, ore 15.00 inizio sfilata; domenica 3 Marzo, sfilata per i borghi di Serino con partenza alle ore 15.00 dalla frazione Sala.

Associazione “MA.BI. – Mascarata Serinese”:

domenica 23 Febbraio , sfilata a Matera (capitale europea della cultura 2019), ore 16.00;

, sfilata a (capitale europea della cultura 2019), ore 16.00; sabato 2 Marzo , “Festa del Carnevale” , con diversi gruppi di maschere irpine, presso la frazione San Biagio , inizio della sfilata da piazza Forcellata, ore 16.00.

, , con diversi gruppi di maschere irpine, presso la frazione , inizio della sfilata da piazza Forcellata, ore 16.00. domenica 3 Marzo , “Carnevale dei Bambini” , inizio della sfilata con partenza da piazza Forcellata alle ore 14.00.

, , inizio della sfilata con partenza da piazza Forcellata alle ore 14.00. domenica 10 Marzo, sfilata a Volturara Irpina (AV), ore 14.00.

Associazione “Mascarata Canalese”:

domenica 3 Marzo Febbraio, sfilata per i vicoli del borgo di Canale di Serino, a partire dalle ore 14.00, con raduno presso la Chiesa di San Lorenzo dove avrà luogo il rinomato “alzabandiera” in memoria “ro Parente”;

Gran finale martedì 5 Marzo dove gli appuntamenti a Serino saranno molteplici per dare un’offerta variegata ai tanti turisti che verranno a visitarci.

Alle ore 15.00 le Associazioni Mascarata Canalese, MA.BI. e RIVUS daranno vita ad una coloratissima Mascarata Serinese al centro di Serino, presso la frazione Sala. Successivamente, alle ore 18.30, sia al borgo di Canale che in quello di San Biagio, dopo un pomeriggio di balli tipici, terranno la tradizionale rappresentazione del “Carnevale Muorto”.

Inoltre, dopo il successo dei precedenti anni, si svolgerà la 3° Edizione del “Trekking in Maschera. Ripercorrendo l’antica via Romana”, quest’anno in memoria del gelataio “Vincenzo ‘o Parente lo zio di tutti i serinesi e gli irpini”, promossa dalle Associazioni HIRPO Escursioni ed IDEA Irpinia in sinergia con l’Assessorato al Turismo e alle Politiche Giovanili guidato da Marcello Rocco e la partnership di Legambiente Alta Valle del Sabato.

Gli amanti della montagna potranno quindi vivere un’esperienza suggestiva attraverso un’escursione che inizierà di giorno e terminerà in notturna. Partenza alle ore 16.00, da piazza Molinari presso la frazione Ferrari, per giungere verso le ore 17.30 a Canale dove sarà possibile apprezzare il folklore del carnevale serinese degustando dei piatti casarecci offerti dall’Associazione Mascarata Canalese. Rientro previsto orientativamente per le ore 20.00.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il responsabile tecnico dell’escursione Dino De Renzi all’indirizzo e-mail dinoderenzi@yahoo.it o al numero 329/6014354. Per conoscere il programma completo www.marcellorocco.it.

Oltre le realtà precedentemente citate si ringraziano per la collaborazione: l’Associazione E20 organizzatrice del Gran Galà della Pizza Serino, l’UNPLI Avellino, la Provincia di Avellino, l’Associazione Cuochi Avellinesi e l’URCC (Unione Regionale Cuochi della Campania).