Attualità A Pratola Serra l’Allegra Parata di Carnevale. Sfilata di carri, balli e musica 1 marzo 2019

PRATOLA SERRA – Fervono i preparativi per l’Allegra Parata di Carnevale che si preannuncia, anche quest’anno, un grande evento. Doppio appuntamento, il 3 e il 5 marzo, per due giorni di festa ed allegria lungo le strade del paese. L’evento è organizzato dal Comune di Pratola Serra, in collaborazione con la Pro Loco, la Misericordia di Pratola Serra, l’Istituto Comprensivo, le mamme dei bambini frequentanti l’I.C., l’associazione socio-culturale Agorà e l’associazione Lungo l’Appia dei Traini.

Lo spirito di sana e divertente goliardia, tipico del clima del Carnevale, consente a tutti di divertirsi in un tripudio di musica, balli e colori. La partenza è prevista per le ore 14:30 dalla Chiesa Maria S.S. Addolorata, per poi ritornare nei pressi della sede della Pro Loco. Ben sette carri sfileranno per il centro di Pratola Serra, ognuno rappresentante un tema principale, trasformato in vere e proprie opere d’arte, e la manifestazione registra già da ora una numerosa partecipazione. A corredare la sfilata ci saranno musica live e balli a cura dei genitori e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pratola Serra, spettacolo di zeza e Street Band Boomerang. Vi sono, quindi, tutte le premesse per divertirsi