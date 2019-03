Attualità Carnevale in Irpinia: il calendario degli appuntamenti 4 marzo 2019

Baiano (Carnevale Baianese)

Martedì 5 marzo ore 15 sfilata di carri allegorici, Laccio d’Amore, Mesi.

Borgo di Montoro (A Zeza co’ n’ Dreccio)

Martedì 5 marzo dalle ore 15:00 – Il tradizionale Borgo Carnevale “A Zeza con’ N’ Dreccio” sfilerà per le vie di Borgo esibendosi con le parti recitate nella piazza di Don Alfredo Iasozzi in via Marcatello. A conclusione della manifestazione verranno premiati i bambini che indosseranno i vestiti e le maschere carnevaleschi più belle.

Sabato 9 marzo ore 15:00 Bracigliano

Domenica 10 marzo 2019 ore 15,00 Chiusura del Carnevale con sfilata carri e gruppi carnevaleschi – Direttore artistico Pino D’Amore

Capriglia Irpinia

Martedì 5 marzo 2019 ore 8,30 raduno e sfilata nel centro storico

Martedì 5 marzo ore 15 Cioppolo

Martedì 5 marzo 2019 ore 17,00 Gran Finale con “I Viandanti di Montevergine”.

Cesinali

Martedì 5 marzo sfilata ed esibizione lungo le strade di Cesinali

Cervinara

Martedì 5 Marzo ore 10:00 – Fraz. Salomone/ore 10:30- Fraz. Pirozza/ore 11:00- Fraz. Valle/ore 12:00- Fraz. Lagno/ore 15:00- Fraz. Castello/ore 16:00- Fraz. Ferrari

Ospite Gruppo Folk “ Lazeza rotondese”Pro Loco” La Lanterna” di Rotondi( AV)

Ospiti “Quadriglia Giovani” e “O riavul e l’acqua santa” a cura dell’associazione “ Le Ali” di Rotondi(AV)/ore 18:00- Fraz. Trescine

Ospiti” Quadriglia Giovani” e “ Oriavul e l’acqua santa” a cura dell’associazione “ Le Ali” di Rotondi( AV)/ore 19:00 Villa Comunale.

Forino

Sabato 9 Marzo 2019 ore 15:00 “Carnevale Forinese”.

Lacedonia

Martedì 5 marzo ore 15:30 raduno dei gruppi e dei carri allegorici presso Largo Tribuni/ ore 16:00 sfilata per le vie del paese /ore 18:00 arrivo in Piazza De Sanctis e presentazione Premiazione del carro più rappresentativo, del gruppo più creativo e della maschera più bella. Suoni, balli, degustazione di chiacchere e salsicce / ore 20:00 rogo di Carnevale e fuoco d’artificio.

Domenica 10 marzo ore 17:30 Piazza De Sanctis.

Lauro

Lunedì 4 marzo: ore 15:00 Apertura Carnevale Paghese sfilata presso Sopravia per poi proseguire verso Pernosano/ore 20:00 Saviano

Martedì 5 marzo: ore 11:00 Sfilata per le strade cittadine (Istituto Comprensivo) / ore 15:00 percorso cittadino fino a tarda sera

Sabato 9 marzo: ore 15:00 Forino località Preturo

Domenica 10 marzo: ore 15:00 Montoro per la conclusione delle festività carnevalesche.

Marzano di Nola – Carnevale Marzanese” a cura della Pro Loco “Amici di Marzano” con il patrocino del Comune di Marzano di Nola ed il gruppo folkloristico “’E Piccia pagliari”

Lunedi 4 marzo ore 15 esibizione della quadriglia e laccio d’amore a Moschiano.

Mercogliano

Martedi 5 marzo ore 08.30 raduno in Piazza S. Pietro e Paolo parata per le strade della città /ore 14.30 – Raduno in via Amatucci parata pe le strade della Città con maschere in libertà.

In serata chiusura della Zeza presso il salone della chiesa SS Annunziata in via Amatucci con stand gastronomici.

Montecalvo Irpino

Martedì 5 Marzo ore 15:00 “La Festa di Carnevale” presso la tendostruttura Rampa Giovanni Pascoli con ingresso gratuito.

Monteforte Irpino (Carnevale si chiama Zeza)

Martedì 5 marzo ore 15:30 il Gruppo Zeza e balla in Contrada Gaudi / ore 16:30 sfilata della Zeza per le strade del Paese. Chiusura del “Carnevale si chiama Zeza” con la partecipazione del Gruppo Folkloristico “Zeza di Cannone e della Campagna” di Volturara Irpina /ore 18:00 arrivo in Piazza Umberto I.

Sabato 9 marzo ore 16:00 la Zeza di Monteforte sfila a Petruro di Forino.

Domenica 10 marzo ore 16:00 la Zeza di Monteforte sfila a Volturara Irpina.

Montemarano

Lunedì 4 marzo ore 16.00 tradizionali sfilate dei cortei mascherati per le vie del paese /ore 21.00 Serata Danzante con “Gruppo Solare” presso Palestra Comunale.

Martedì 5 marzo ore 10.00 Lezione di Tarantella a cura della Scuola di Tarantella MontemaranesepressoPalazzo Castello /ore 15.00 Tradizionali sfilate dei cortei mascherati per le vie del paese / ore 21.00 Serata Danzante con “Simpatici Italiani”presso Palestra Comunale.

Sabato 9 marzo ore 21:00 “La Tarantella più lunga della storia” presso Palestra Comunale.

Domenica 10 marzo ore 10.00 Lezione di Tarantella presso Palazzo Castello – a cura della Scuola di Tarantella Montemaranese / ore 15.00 Carnevale MortoCorteo funebre di Carnevale e successiva lettura del Testamento / ore 21.00 Serata Danzante con “Orchestra Achille” e tradizionale rottura della Pignatapresso Palestra Comunale.

Montemiletto

Martedì 5 marzo ore 15:30 raduno e partenza corteo dal Viale degli Astronauti, arrivo in Piazza IV Novembre per rappresentazione della Zeza dei Grandi e dei Piccoli.

Mugnano del Cardinale

Martedì 5 marzo nel pomeriggio sfilate con carri e balli “Le Brigantesse di S. Filomena”. A Conclusione il Funerale di Carnevale. Partenza ore 19:30 dal piazzale di Mimmone Montuori al Cardinale.

Nusco

Sabato 9 marzo 2019: Dalle ore 15:00 alle ore 18:00/ inizio ore 15:00 Piazza Municipio- Ex Biblioteca Comunale. Musica e Divertimento per grandi e per bambini.

Pago Vallo Lauro

Lunedi 4 marzo ore 15:00 Moschiano Carnevale Riuniti Valle Lauro.

Martedi 5 marzo ore 16:00 P.zza Municipio/ore 17:00 Canalone/ore 18:00 Parco Maddalena/ore 19:00 P.zza M.Biagi/ore 20:00 P.zza Pandola.

Quadriglia Baby ore 09:00 Taurano/ore 10:00 Moschiano/ore 10:30 Quindici/ore 11:00 Fontenovella/ore 11:30 Pignano/ore 12:00 Migliano.

Paternopoli

Martedì 5 marzo 2019 ore 9:00 Spettacoli di magia per bambini con giocolieri, sputafuoco e Dj Set nel circuito/ ore 11:00 La scuola media di Paternopoli si mette in “mostra” con il concorso “La mia maschera” presso la Biblioteca Comunale in Via F. Troisi / ore 15:30 Inizio sfilata dei carri allegorici con gruppi di ballo e Dj Set nel circuito / ore 20:00 fine sfilata e ritrovo in piazza Kennedy per ballare fino a notte fonda con coktail party e sangria party.

Rotondi

Martedì 5 marzo dalle ore 17,30 Quadriglia e Zeza Rotondese e Quadriglia e Ndrezzata Polisana.

San Michele di Serino

Martedì 5 marzo 2019 ore 15:00 raduno maschere, gruppi e carri in Via Cremona, e sfilata per le vie del paese tra suoni, balli e tanto divertimento/ore 16:30 raduno “Fossa dei Leoni”, corteo funebre e rappresentazione teatrale in Piazza Umberto I, una tradizione di quasi un secolo, un vero spettacolo a cura del Maestro Nicola Mariconda e dall’Associazione G&D SHOW.

Taurano

Lunedì 4 marzo: partecipazione alla rassegna delle Quadriglie del Vallo a Moschiano.

Martedì 5 marzo: ci saranno i mesi dell’anno.

Sabato 9 marzo: siamo in scena a Forino sempre con gli allievi.

Teora

Martedì 5 marzo ore 15.30 Sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati.

Domenica 10 marzo ore 14.30 Sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati. A seguire Funerale di Carnevale.

Volturara Irpina

Lunedi 4 marzo: ore 09:00: presso l’Alimentari << La Brunetta>> di Via Mela, raduno e partenza della Zeza per il giro della campagna volturarese a cura della Pro Loco. Accolti in ogni casa, per portare musica e ballo in ogni angolo della Piana del Dragone, si suona e canta fino a tarda sera.

Martedi 5 marzo: ore 16:00: esibizione della Zeza a Volturara Irpina (AV) presso la struttura per anziani << Villa Clementina>> in Via Occhitelli/ore 18:00: sfilata della Zeza per le vie e piazze del paese a cura della Pro Loco.

Sabato 9 marzo: ore 15:00: sfilata della Zeza a Forino (AV) per le strade e piazze del Paese a cura della Pro Loco Forinese.

Domenica 10 marzo: ore 15:00: sfilata della Zeza a Volturara Irpina (AV) per le vie del Paese insieme alla <<Mascherata Serinese>> di San Biagio di Serino (AV), il gruppo folk << La Zeza di Monteforte>> di Monteforte Irpino (AV) e << O’ ballo o’ Ndreccio >> di Forino (AV)/ore 18:00: partenza del corteo funebre di Carnevale Morto seguito della Banda Musicale di San Potito Ultra (AV) e tutti i gruppi in vestiti a lutto/ore 19:00: accensione del Fantoccio di Carnevale in Piazza Roma.