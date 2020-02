Provincia Ritorna il Carnevale a Grottolella e Montefredane 19 febbraio 2020

L’ Associazione Grotta Castagnara, con il Patrocinio del Comune e della Pro-loco di Grottolella

e in collaborazione con il Forum dei Giovani di Grottolella, della Pro-loco e Forum dei giovani di

Montefredane e la scuola danza Gym Tonic , organizza il Carnevale a Grottolella e a Montefredane i

giorni domenica 23 e martedì 25 Febbraio, con la presenza di diversi e nuovi carri allegorici e sfilate

che avranno luogo per le vie principali di Grottolella, frazioni comprese e la Piazza di Montefredane e

, entrambe le giornate culmineranno, con due grandi feste, presso il Palazzetto dello Sport di

Grottolella con musica, canti e balli di gruppo organizzati dai giovani della scuola danza Gym Tonic e

dai giovani di Grottolella.

In merito al programma della due giorni di Carnevale, sia nella giornata di domenica che martedì i

carri e le sfilate prenderanno il via a partire dalle ore 10 a Montefredane per poi terminare a Piazza

Municipio a Grottolella e poi il grande finale nel Palazzetto di Grottolella.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare il Carnevale con la finalità di far divertire i bambini, i

giovanissimi ma anche gli adulti, perché noi, come associazione, abbiamo sempre concepito il

Carnevale come un divertimento collettivo, uno stare insieme all’insegna della allegria e della gioia

collettività. Le due giornate del 23 e del 25 hanno come obiettivo principale proprio la costruzione di

momenti di vita sociale sani e spensierati e invitiamo le comunità di Grottolella, Montefredane a

partecipare in tanti, invitiamo le scuole dei paesi ad essere presenti con i loro alunni e studenti perché

la festa del Carnevale è la festa di tutte le famiglie e di tutte le comunità”- è quanto dichiarato dai

componenti della associazione Grotta Castagnara.