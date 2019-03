Non solo un pugile. Premiato in Regione Campania il boxeur irpino Carmine Tommasone

Non solo un pugile. Premiato in Regione il boxeur irpino Carmine Tommasone. Una targa riconoscimento per il suo valore sportivo e umano che ha reso orgogliosi tanti campani, gli è stata consegnata dalla Presidente Rosa D’Amelio e dal Consigliere Francesco Todisco presso la sala “caduti di Nassirya” del Consiglio. Tommasone, da poco reduce dal combattimento per il titolo mondiale della WBO in Texas contro il messicano campione in carica Oscar Valdez, era accompagnato dalla promessa sposa Laura Ambrosone a cui ha chiesto la mano sul ring dell’Arena Ford. D’Amelio e Todisco hanno sottolineato non solo le doti tecniche, sportive e agonistiche del campione di Contrada, ma anche il profilo umano, vero e proprio motivo di vanto per i tanti residenti campani negli Stati Uniti d’America.