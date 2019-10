Politica “Carenza di medici nel Mandamento, il caso in Parlamento”. Sanità, parla Rescigno (Fdi) 8 ottobre 2019

“La Regione Campania ha abbandonato i cittadini del mandamento Baianese. È grave che in un territorio così esteso, in particolare nel comune di Baiano, che è anche sede di distretto Asl, da settimane manchino i medici di base, la guardia medica è in fase di smantellamento e non ci sono ginecologi, ortopedici ed altri specialisti. Purtroppo la giunta De Luca è impegnata unicamente nella distribuzione di poltrone e nomine”. È quanto afferma in una nota Carmela Rescigno, responsabile nazionale Sanità Fratelli d’Italia.

“Mi sorprende che proprio il consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, vicepresidente della commissione sanità della Regione Campania, non batta i pugni e si faccia sentire da De Luca per garantire il diritto alla salute ai suoi concittadini del Mandamento”. “Vorra’ dire che porteremo questa emergenza all’attenzione del Parlamento. Fratelli d’Italia attiverà i deputati in commissione Sanità per chiedere un intervento del ministro della Salute a difesa del territorio della provincia di Avellino”, conclude Rescigno.