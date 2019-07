Provincia Carenza del personale sanitario e disagi estivi negli ospedali, la nota di CittadinanzAttiva 3 luglio 2019

Una lettera aperta indirizzata al direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante e al sindaco di Ariano Enrico Franza in cui Cristina D’Amico presidente di CIttadinanzAttiva dice: “Si acuisce di giorno in giorno la disfunzione dei servizi sanitari a causa della carenza del personale nella ASL AV. Sulla stampa di questi giorni leggiamo che il Direttore Generale, per sopperire alla carenza di personale amministrativo, ha chiesto alla Regione Campania di essere autorizzata ad anticipare le assunzioni programmate per il 2020 e di rinviare alla programmazione 2019/21 la richiesta per 4 Dirigenti medici e per le 5 unità previste per l’avvio del servizio di radioterapia”.

“Se è vero – prosegue – che il problema, già grave a causa del blocco delle assunzione, si è acuito con l’introduzione della così detta quota 100, sicuramente una più attenta pianificazione avrebbe evitato i disagi che ora i pazienti sono costretti a subire. Solo per citare alcuni esempi il pensionamento del Direttore Sanitario, per raggiunti limiti di età, del Presidio Ospedaliero di Ariano era prevedibile ma per la sua sostituzione si sono assegnate le funzione ad un Dirigente anch’esso prossimo al pensionamento; l’apertura del reparto di lungodegenza con 15 posti letto in un DEA di primo livello senza provvedere alla revisione e l’assegnazione dell’organico necessario e previsto ha provocato e continua a generare disfunzioni e lamentale da parte dei familiari dei pazienti; ulteriore conseguenza dell’apertura della lungodegenza è il sovraccarico utilizzo della sala mortuaria non più adeguata all’incremento di questi posti letto”.

“Preoccupati per i disagi che aumenteranno in questo periodo estivo si chiede di conoscere quali ulteriori provvedimenti saranno adottati per eliminare i malesseri subiti dai cittadini” conclude D’Amico.