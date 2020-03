Attualità Carceri, appello dei garanti territoriali al Presidente della Repubblica 30 marzo 2020

Di seguito il testo dell’appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della

libertà, condiviso dai Garanti nominati da Regioni, Province e Comuni. Per la provincia di Avellino è stato firmato da Carlo Mele:

“I primi casi di positività al virus Covid-19 registrati in alcuni istituti penitenziari, hanno riportato

l’attenzione sui rischi connessi alla sua possibile diffusione in carcere, dove le misure di prevenzione

prescritte alla popolazione in libertà non possono essere rispettate in condizioni di sovraffollamento,

come ieri ha detto anche Papa Francesco. Come più volte raccomandato dal Garante nazionale delle

persone private della libertà, e indicato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal

Comitato europeo per la prevenzione della tortura, sono necessari importanti interventi deflattivi della

popolazione detenuta che consentano la domiciliazione dei condannati a fine pena e la prevenzione e

l’assistenza necessaria a quanti debbano restare in carcere.

I provvedimenti legislativi presi dal Governo sono largamente al di sotto delle necessità. Se anche

raggiungessero tutti i potenziali beneficiari (6000 detenuti, secondo il Ministro della Giustizia),

sarebbero insufficienti, come recentemente sottolineato dal Consiglio superiore della magistratura,

dall’Associazione nazionale magistrati, dall’Unione delle Camere penali e dall’Associazione dei

docenti di diritto penale. Con quelle misure non solo non si supera il sovraffollamento esistente

(formalmente di 7-8000 persone, sostanzialmente di almeno diecimila), ma non si garantisce il

necessario distanziamento sociale richiesto a tutta la popolazione per la prevenzione della

circolazione del virus. Servono, e urgentemente, ulteriori misure, di rapida applicazione, che portino

la popolazione detenuta al di sotto della capienza regolamentare effettivamente disponibile.

Noi, Garanti delle persone private della libertà nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni

italiani, impegnati tutti i giorni sul campo, fianco a fianco con i magistrati di sorveglianza, dirigenti

e operatori penitenziari e della sanità pubblica, del volontariato e del terzo settore, anche nella

individuazione di mezzi e risorse necessarie per l’accoglienza dei condannati ammissibili alla

detenzione domiciliare, facciamo dunque appello al Presidente della Repubblica, quale supremo

garante dei valori costituzionali in gioco, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni, delle Province e

delle Aree metropolitane di cui siamo espressione e ai Parlamentari della Repubblica, affinché

nell’esame del decreto-legge contenente le norme finalizzate alla riduzione della popolazione

detenuta vengano adottate misure molto più incisive e di pressoché automatica applicazione, in grado

di portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare

effettivamente disponibile”.