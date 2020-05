Carceri, Ciambriello:”Troppe polemiche diversive e senza senso sugli istituti”

Il Garante dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello comunica che: “In queste settimane

di emergenza Covid-19, l’Ufficio del Garante campano dei detenuti ha intensificato i colloqui

telefonici con gli stessi, i protocolli di intesa col le Asl e le iniziative sanitarie per ogni Istituto, sia

per la quarantena fiduciaria per chi arriva da fuori, sia per gli spazi di isolamento sanitario per

casi sospetti o eventualmente positivi. Ad oggi, in Campania sono presenti 6401 detenuti, di cui 298

donne. Da marzo ad oggi, sono state 920 le persone ad aver ottenuto gli arresti domiciliari o la

detenzione domiciliare. Dopo aver consegnato in tanti Istituti 25 lavatrici, in data odierna sono pervenuti, sia nel carcere di Bellizzi Irpino che Fuorni n 8 pozzetti, n 30 phon e n 4 fornetti”.

Il Garante campano Ciambriello poi conclude sulle polemiche per gli arresti o detenzione

domiciliari di detenuti accusati di camorra o sottoposti al regime di 41 bis: “Sulle carceri vedo

troppe polemiche diversive e parole senza senso. Le decisioni dei magistrati di sorveglianza e

magistrati di merito devono essere accettate. Non credo che i circa 200 magistrati coinvolti in

tutt’Italia, sia negli arresti domiciliari che in detenzione domiciliare per detenuti malati, siano tutti

eversori delle leggi italiane. Credo che anche loro siano servitori dello Stato al pari di tanti altri

magistrati vocianti da diversi pulpiti.”.